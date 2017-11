Hanspeter Hilfiker (FDP) ist seit vier Jahren Stadtrat und betreut das Ressort «Kultur und Sport». Dort hat er unter anderem ein neues Projekt für die alte Reithalle angeschoben und stand in Kritik wegen dem Debakel um die Öffnungszeiten der Kunsteisbahn Keba. In diesem Zusammenhang läuft eine Strafuntersuchung, die abklären will, ob alles rechtens abgelaufen ist und wer allenfalls verantwortlich gemacht werden kann. Hilfiker ist Betriebsökonom und arbeitet an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

Daniel Siegenthaler (SP) wurde Ende September in den Stadtrat gewählt. Er erzielte das beste Resultat der Neuen. Die letzten vier Jahre war er im Einwohnerrat und zuletzt Präsident der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission.

Siegenthaler ist Geografielehrer an der Kantonsschule, Dozent für Fachdidaktik und ehemaliger Rektor der Neuen Kantonsschule Aarau