Von November 2017 bis Januar 2018 sammelte die Post für den Verein «Tischlein deck dich» haltbare Lebensmittel ein. Getestet wurde dieses Projekt in den Solothurner Gemeinden Grenchen und Bettlach sowie im bernischen Ostermundigen. Anstatt Toastbrot oder Konserven in den Abfall zu werfen, konnten Bewohner in diesen Gemeinden diese Esswaren in Tragtaschen bei ihrem Briefkasten deponieren. Die Briefträger sammelten die Taschen auf ihren Touren ein und brachten sie in die Poststellen.