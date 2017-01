Solothurner Wirtschaft Trimbach: Schweizer essen mehr Wernli-Biskuits

Heute, 10:27 Uhr

2016 hat die Luzerner Hug-Backwaren-Gruppe in der Wernli-Fabrik in Trimbach/SO 10 Millionen Franken in neue Produktionsanlagen investiert. Das scheint sich auszuzahlen. Produktion und Umsatz der Wernli-Biskuits konnten wesentlich gesteigert werden. Auch der Export wächst.

Bild in Lightbox öffnen. Der Luzerner Biskuit- und Zwieback-Hersteller Hug konnte den Umsatz 2016 um 3,2 Prozent auf 113,5 Mio. Franken steigern. Dies nach einem Minus von 3,5 Prozent im 2015.

um 3,2 Prozent auf 113,5 Mio. Franken steigern. Dies nach einem Minus von 3,5 Prozent im 2015. 2015 hatten der starke Franken, der Einkaufstourismus und der heisse Sommer auf den Umsatz gedrückt. 2016 herrschte wieder eine positive Konsumentwicklung , teit Hug mit.

, teit Hug mit. «Wesentlich gesteigert» wurden Umsatz und Produktion der in Trimbach produzierten Wernli-Biskuits , und der Marktanteil in der Schweiz . Der Relaunch der Marke mit dem neuen Slogan «De Wernli teilt me gernli» habe «voll eingeschlagen».

, und der Marktanteil in der Schweiz Der Relaunch der Marke mit dem neuen Slogan «De Wernli teilt me gernli» habe «voll eingeschlagen». Ein stetiges Wachstum verzeichnet der Export der Wernli-Biskuits in den Mittleren und Fernen Osten.

der Wernli-Biskuits in den Mittleren und Fernen Osten. Die Investitionen von 10 Millionen in die Automatisierung am Standort Trimbach werden im Frühling 2017 abgeschlossen sein.

in die Automatisierung am Standort Trimbach werden im Frühling 2017 abgeschlossen sein. Hug hat in Trimbach, Malters und Willisau insgesamt 336 Angestellte, 5 weniger als im Vorjahr.

Regionaljournal Aargau Solothurn, sda/jagm