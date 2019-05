An der Aare bei Luterbach hat der Kanton Solothurn einen Uferpark geschaffen. Am Wochenende wird der Park mit einem dreitägigen Volksfest eingeweiht. Wir zeigen schon mal, wo die Solothurner im kommenden Sommer flanieren, spielen, baden und ein Glas Weisswein geniessen können.

Legende: SRF

Es geht etwas an der Aare zwischen Riedholz und Luterbach. Auf der Nordseite wandelt sich das Industriegelände der ehemaligen Cellulose-Fabrik Borregaard ganz langsam in ein Quartier für Gewerbe und Wohnen. Auf der Südseite baut der Biotech-Konzern Biogen seine Medikamentenfabrik. Und dazwischen ist in den letzten Monaten der neue Uferpark entstanden.

Legende: SRF

Rund sechs Millionen Franken hat der Kanton Solothurn in den Uferpark investiert. Die Ausgaben sind in den Einnahmen eingerechnet, die der Kanton mit dem Verkauf von Landstücken erzielt.

Legende: zvg

Nach dem Ende der Borregaard-Fabrik hat der Kanton das Land südlich der Aare gekauft, um Firmen anzusiedeln. Biogen ist die erste grosse Firma, die dem Kanton einen Teil des Landes abgekauft hat. Der Kanton hat für die Erschliessung gesorgt – inklusive dem Bau des Uferparks.

Legende: SRF

Herzstück des neuen Uferparks ist die ehemalige Kantine der Cellulose-Fabrik Attisholz aus dem Jahre 1881. Es ist das einzige Gebäude der Fabrik-Anlage auf der Südseite der Aare, das nicht abgerissen wurde. Die Kantine wurde zu einem Restaurant umgebaut, das der Kanton verpachtet.

Legende: SRF

Auf dem Platz vor dem neuen Restaurant wird man bei Sonnenschein an Holztischen gemütlich ein Bier oder Fish & Chips geniessen können. Gleich daneben führt eine neu geschaffene breite Treppe bis ans Wasser der Aare hinunter und lädt zum Picknicken ein.

Legende: SRF

Östlich des neuen Restaurants wurde die Kläranlage der Cellulose-Fabrik in ein Spiel- und Erlebnisbereich umgebaut. In den bis zu fünf Meter hohen ehemaligen Wasserbecken hat es jetzt unter anderem Biotope, wo man die Seele baumeln lassen kann, oder eine Rutschbahn für Kinder.

Legende: SRF

Die Idee, aus der alten Kläranlage ein Schwimmbad zu machen, hat der Kanton aufgegeben. Der Unterhalt wäre zu teuer gewesen. Dafür ist in einem Bereich der Kläranlage jetzt der Partyraum «Sifon» entstanden, den der Kanton vermietet, zum Beispiel für Discos.

Legende: SRF

Westlich des Restaurants beginnt die Flanier-Meile, die bis zur Einmündung der Emme in die Aare reicht. Wo früher ein Fabrikzaun den Durchgang verhinderte, führt jetzt ein Velo- und Spazierweg dem Fluss entlang.

Legende: SRF

Mehrere Picknickplätze laden zum Verweilen ein. Auch Grillstellen wird man hier finden.

Legende: SRF

An zwei Stellen entlang des Ufers wurden die Bäume gerodet. Entstanden sind zwei Badestrände. Kantonsbaumeister Bernhard Mäusli hofft, dass die Bevölkerung die Plätze in Beschlag nehmen und den neuen Uferpark geniessen wird.

Legende: SRF

Vom 24. bis 26. Mai wird der Uferpark mit einem grossen Volksfest eingeweiht. Unter anderem sorgen diverse Vereine für die Festwirtschaft, Firmen laden zum Tag der offenen Tür ein, es gibt einen Gottesdienst, Bootsfahrten und abends ein Lichtspiel. Das genaue Programm gibt es hier, Link öffnet in einem neuen Fenster.