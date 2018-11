Me-n-isch i üser suubere Stadt d'Sant-Urse-Tuube gwohnt.

's isch immer so gsi - 's isch immer so gsi!

Obwohl sie ganz verdräcke tüe die schöni Marmorfront.

's isch immer, 's isch immer so gsi!

Und wo die hohi Polizei paar abeg'schosse hett,

Do hett me-n-i der ganze Stadt gar schröckli drüber gredt;

Me söll die Tuube mache lo - es sig jo glych wohi -

's isch immer, 's isch immer so gsi!