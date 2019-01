In den letzten Jahren machte das Frauenhaus Aargau-Solothurn Defizite. Ein Grund ist die derzeit schwache Auslastung. Es mag erfreulich sein, wenn wenige Frauen Zuflucht brauchen vor häuslicher Gewalt. Für das Frauenhaus ist das aber schwierig. Es wird von den Kantonen mit Tagespauschalen entschädigt, erhält also Geld pro besetztes Bett. Bleiben die Betten leer, gibt es auch keine Entschädigung, die Fixkosten (z.B. Löhne der Mitarbeiterinnen) bleiben aber gleich hoch. Im Kanton Aargau ist ein politischer Vorstoss hängig, der das ändern will und verlangt, dass sich der Kanton auch an den Fixkosten beteiligt.