Seit 80 Jahren hat Möbel Pfister seinen Hauptsitz in Suhr. Möbel Pfister und das Dorf Suhr: Sie gehören zusammen. Das Möbelhaus wechselt nun aber seinen Besitzer: Am Dienstagmorgen wurde bekannt, dass Möbel Pfister nach Österreich verkauft wird, an den Möbelgiganten XXXLutz. Man müsse wettbewerbsfähig bleiben, so die Begründung. Die Nachricht über den Verkauf machte in Suhr schnell die Runde.

Legende: Möbel Pfister hat seinen Hauptsitz seit 80 Jahren in Suhr. Das Unternehmen ist im Dorf stark verankert. SRF

Ein Rundgang eines SRF-Reporters im Dorf zeigt, dass viele Suhrerinnen und Suhrer mit dem Möbelhaus verbunden sind. Viele von ihnen haben auch eine spezielle Geschichte mit dem Unternehmen. «Wir haben einmal zum Abschied des Direktors von Möbel Pfister mit der Suhrer Musikgesellschaft gespielt», erinnert sich ein älterer Herr. «Der Direktor wurde mit einem Sofa, das in einem Lastwagen montiert wurde, transportiert. Wir haben ihn dann morgens um 6 Uhr mit Musik empfangen. Dieser Auftrag gab unserer Musikgesellschaft einen guten Zustupf.»

Die Suhrerinnen und Suhrer sind über «ihr» Unternehmen offenbar gut informiert. Eine ältere Frau erzählt im Gespräch mit SRF über den ehemaligen Möbel Pfister-Chef Meinrad Fleischmann. Dieser war von 2007 bis 2015 beim Möbelhaus, heute ist er der Schweiz-Chef von XXXLutz: «Eine Kollegin hat mir von Herrn Fleischmann erzählt, dass dieser ein toller Chef ist. Vielleicht hat der Verkauft ja etwas mit dieser Verbindung zu tun. Ich hoffe, dass es nun gut läuft und niemand entlassen wird.»

Legende: Die Nachricht über den Verkauf von Möbel Pfister hat in Suhr schnell die Runde gemacht. SRF

So optimistisch sind aber nicht alle Suhrerinnen und Suhrer. An der Medienkonferenz gaben die Verantwortlichen zwar bekannt, dass sich bei Möbel Pfister nichts ändern werde. Alle Arbeitsplätze würden beibehalten, ausserdem soll das Möbelhaus unter dem neuen Besitzer, XXXLutz, sogar noch wachsen, dazu brauche man mehr Personal. An dieses Versprechen glauben jedoch nicht alle im Dorf. «Das hört man oft bei einem Verkauf. Oft ist es so, dass sich zwei, drei Jahre nichts ändert, dann kommt aber der Kostendruck und Leute werden entlassen. Das ist schon oft passiert», kritisiert ein Einwohner.

Möbel Pfister ist ein Tradiditonsunternehmen von Suhr und für uns sehr identitätsstiftend.

Überrascht über die Verkaufs-Nachricht von Möbel Pfister war Beat Rüetschi, der in Suhr 20 Jahre lang Gemeindeammann war. «Möbel Pfister ist ein Traditionsunternehmen von Suhr und für uns sehr identitätsstiftend.» Möbel Pfister habe mit seiner Werbung das Dorf Suhr auch bekannt gemacht. Rüetschi erinnert sich an einen TV-Werbespot, bei dem auf der Autobahn Teppiche mit Kamelen nach Suhr gebracht wurden. Möbel Pfister habe auch immer Vereine im Dorf finanziell unterstützt, erinnert sich der frühere Gemeindeammann.

Der Rundgang in Suhr zeigt: Möbel Pfister und der Verkauf ins Ausland beschäftigen die Menschen in Suhr. Pfister ist der drittgrösste Steuerzahler der Gemeinde. Diese hofft natürlich, dass dies auch in Zukunft so bleibt.