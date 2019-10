Mit dem neuen Besitzer glaubt Möbel Pfister, besser gerüstet zu sein für das harte Marktumfeld. Tatsächlich sind die Schweizer Möbelhändler unter Druck – wegen des Einkaufstourismus und der damit verbundenen Rabatt-Schlachten.

In der aktuellen Mitteilung heisst es, Möbel Pfister sei ein gesundes Unternehmen mit schwarzen Zahlen. Damit das so bleibt, sah sich die Pfister Stiftung, der das Unternehmen gehört, aber offenbar veranlasst, das Unternehmen mit seinen schweizweit 20 Filialen in die Hände der österreichischen XXXLutz Gruppe zu übergeben.

Erst vergangenen Monat wurde bekannt, dass der Chef von Möbel-Pfister, Matthias Baumann, das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlässt. Baumann ist der Schwiegersohn von Christoph Blocher. Blocher sagte zum Internetportal «SI Online», dass sich Baumann und das Unternehmen nicht mehr einig gewesen seien über die künftige Ausrichtung von Möbel Pfister. Vor dem Hintergrund des nun kommunizierten Verkaufs erscheint diese Aussage in neuem Licht.