Alpiq will umweltfreundlicher werden. Deshalb verkauft der Konzern seine beiden Braunkohlekraftwerke in Tschechien an die tschechische Sev.en Energy Group. Der Verkauf soll im zweiten Halbjahr 2019 abgeschlossen werden. Die Alpiq betreibt nach dem Verkauf keine Kohlekraftwerke mehr und senkt damit den CO2-Ausstoss ihrer Kraftwerke um mehr als 60 Prozent.