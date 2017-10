Schädliches Klimagas

Freon ist ein Markenname für vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW). Nach dem Gebrauch etwa als Lösungs- oder Reinigungsmittel entweichen diese FCKW in die Athmosphäre und zerstören die Ozonschicht. Deshalb wurden sie in der Schweiz in den 1990er Jahren verboten.