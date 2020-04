SRF News: Vor 40 Jahren waren die Medienvielfalt ein grosses Thema. Ist das für die SRG Aargau Solothurn heute immer noch wichtig?

Peter Moor: Es ist immer noch wichtig. Wir haben in unserer Region ein Duopol, also SRG und CH Media. Wir haben also zwei aktive, einheimische Medienunternehmen. Damit sind wir besser dran als andere Regionen.

Ein anderes wichtiges Thema war vor 40 Jahren die politische Ausgewogenheit, gerade im Vorstand. Wie ist das heute?

Es wird bei Vorstandswahlen nicht mehr über den politischen Hintergrund diskutiert. Aber für uns als Vorstand ist es wichtig, dass wir ein Auge darauf haben, dass wir die komplette Bandbreite der demokratischen Parteien abdecken.

Muss die SRG digitaler werden, um in Zukunft noch eine Rolle zu spielen?

Auf jeden Fall. Wenn die Medien immer mehr digital konsumiert werden, dann müssen alle Medien digital aktiv sein. Mir ist klar, dass das den privaten Verlegern nicht passt. Aber die SRG hat den Auftrag das Publikum flächendeckend zu erreichen und wenn Online der Weg ist, auf dem man einen Teil des Publikums ausschliesslich erreicht, dann ist völlig klar, dass die SRG auch dort sichtbar sein muss sichtbar.

Was ist heute die grösste Herausforderung für die SRG?

Wir sehen unsere Hauptaufgabe darin uns für den unabhängigen Journalismus einzusetzen, egal von wem er kommt. In einer Zeit, in der führende Politiker dauernd Dinge behaupten, die nicht stimmen, ist Faktentreue und «Wahrheit» etwas zentrales in einem demokratischen Staat.

Das Interview führte Andreas Brandt.