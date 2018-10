Wer tritt bei den National- und Ständeratswahlen wieder an? Ein Jahr vor den Wahlen ist noch vieles offen.

Ein Jahr vor den National- und Ständeratswahlen am 20. Oktober 2019 gibt es im Kanton Solothurn noch viele Unklarheiten. Welche Kandidatinnen und Kandidaten für ihre Parteien antreten, hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Ausgangslage: Der Kanton Solothurn verfügt über 6 Sitze im Nationalrat. Nicht mehr antreten wird Bea Heim (SP). Bestimmt kandidieren werden Walter Wobmann und Christian Imark (SVP), Philipp Hadorn (SP) sowie Stefan Müller-Altermatt (CVP). Noch nicht entschieden hat sich Kurt Fluri (FDP).

SVP will Wähleranteil verteidigen: Mit rund 29 Prozent der Stimmen war die SVP bei den letzten Nationalratswahlen die Gewinnerin im Kanton Solothurn. Ihre beiden Vertreter erzielten die besten Resultate. Das Ziel sei, die beiden Sitze zu verteidigen und den Wähleranteil zu halten, so Parteipräsident Christian Imark.

Legende: Christian Imark, Nationalrat und Parteipräsident SVP Solothurn. Keystone

Die SVP strebe eine Listenverbindung mit der FDP an. Bisher haben sich die beiden Solothurner Parteien für Nationalratswahlen noch nie verbunden. Der Widerstand in der FDP war zu gross. Die SVP wolle der FDP nun den Nutzen einer Listenverbindung aufzeigen, so Imark. Es bedeute ja nicht, dass beide Parteien in allen Fragen übereinstimmen müssten.

Legende: Walter Wobmann, Nationalrat SVP. Keystone

SP braucht Ersatz: Wieder antreten wird Philipp Hadorn. Die zweite SP-Vertreterin Bea Heim tritt allerdings nach 16 Jahren im Nationalrat nicht mehr an. Die SP wolle ihre beiden Sitze verteidigen, erklärt Parteipräsidentin Franziska Roth. Sie selber würde gerne ins Rennen steigen. Roth hatte bei den letzten Nationalratswahlen ein gutes Resultat erzielt: nur rund 100 Stimmen weniger als der gewählte Philipp Hadorn.

Legende: Philipp Hadoern, Nationalrat SP. Keystone

FDP zufrieden mit einem Sitz: Noch nicht entschieden hat sich Kurt Fluri, ob er nach 16 Jahren nochmals antreten will. Der Entscheid komme in den nächsten Monaten, so FDP-Präsident Stefan Nünlist. Klar sei aber, dass die FDP ihren Sitz halten wolle. Man sei zufrieden mit einer Vertretung im Nationalrat, werde aber um mehr Wähleranteile kämpfen. Zu einer allfälligen Listenverbindung mit der SVP äussert sich Nünlist noch nicht.

Legende: Kurt Fluri, Nationalrat FDP. Keystone

CVP will Mandat halten: Ebenfalls keine Ambitionen auf einen weiteren Sitz im Nationalrat hat die CVP. Stefan Müller-Altermatt werde wieder antreten, sagt Parteipräsidentin Sandra Kolly. Ziel sei es, die bei den letzten nationalen Wahlen verlorenen Stimmen zurück zu holen. Die CVP war damals mit einem Verlust von über 3 Prozent die Verliererin.

Legende: Stefan Müller-Altermatt, Nationalrat CVP. Keystone

Kleine Parteien wollen sich präsentieren: Auch die Solothurner Grünen wollen bei den Nationalratswahlen mitmischen. Das Ziel sei ein Stimmengewinn im Vergleich zum letzten Mal (rund 5,5 Prozent), erklärt Präsidentin Laura Gantenbein. Und die Partei wolle den Wahlkampf nutzen, um ihre Leute bekannter zu machen – für die nächsten kantonalen Wahlen. Ähnlich klingt es bei GLP und BDP (beide rund 3,5 Prozent). Das Ziel sei es, den Stimmenanteil zu halten und das «Schaufenster» Wahlen zu nutzen.

Legende: Pirmin Bischof, Ständerat CVP. Keystone

Was geht im Ständerat? Noch vieles unklar ist, wenn es um die Solothurner Vertretung im «Stöckli» geht. CVP-Ständerat Pirmin Bischof will erneut antreten. Er wird allerdings momentan als Bundesratskandidat gehandelt. Bei einer allfälligen Wahl müsste die CVP eine Kandidatin oder einen Kandidaten präsentieren für die Ständerats-Ersatzwahl im Frühling. Bischof werde in den nächsten Tagen bekannt geben, ob er für den Bundesrat kandidiere, sagt Parteipräsidentin Sandra Kolly.

Legende: Roberto Zanetti, Ständerat SP. Keystone

Eine weitere Unsicherheit gibt es bei der SP. Bis Ende Jahr will sich Ständerat Roberto Zanetti entscheiden, ob er zur Wiederwahl antritt, sagt SP-Präsidentin Franziska Roth. Den Sitz wolle die SP aber in jedem Fall verteidigen.

Auch SVP und FDP haben angekündigt, bei den Ständeratswahlen anzutreten. Das Ziel der SVP sei weiterhin eine rein bürgerliche Solothurner Vertretung in der kleinen Kammer, so Parteipräsident Imark. Und FDP-Präsident Nünlist meint, es gehöre zu einer Partei wie der FDP, dass sie Kandidatinnen oder Kandidaten für den Ständerat präsentiere. Und auch die Grünen überlegten sich eine Kandidatur, so Präsidentin Gantenbein.