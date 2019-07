Der HSC Suhr Aarau empfängt am Mittwoch um 19:30 Uhr die Rhein-Neckar Löwen aus Mannheim.

Die Deutschen gehören zu den weltbesten Handball-Teams.

Das Testspiel gegen das Top-Team dient den Aargauern als Generalprobe und Motivationsspritze für die kommende Saison.

Das Spiel zwischen den beiden ungleichen Gegnern war innert 20 Minuten ausverkauft.

«Es ist ein ziemliches Kribbeln zu spüren, nicht nur in der Mannschaft, sondern im ganzen Vereinsumfeld», sagt Lukas Wernli, Geschäftsführer des Nationalliga A-Clubs HSC Suhr Aarau: «Es ist wirklich ein Happening, das nicht alltäglich ist. Die Vorfreude ist riesig».

Seit März laufen die Vorbereitung für das spezielle Testspiel in der Schachenhalle in Aarau. 80 freiwillige Helferinnen und Helfer stehen im Einsatz.

Legende: Der HSC Suhr Aarau will gegen die Spitzenspieler aus Mannheim alles geben. zvg

Obwohl es sich um ein Testspiel handelt, wollen beide Mannschaften mit ihren Stammspielern antreten und Handball auf höchstem Niveau zeigen. «Es sind zwar Welten zwischen den beiden Mannschaften. Aber die Spieler des HSC Suhr Aarau sind Spitzensportler, sie wollen auf das Feld und alles geben», so der Geschäftsführer des HSC Suhr Aarau.

Es sind Welten zwischen den beiden Mannschaften.

Dass die Rhein-Neckar Löwen, die mehrfachen Deutschen Meister, Vize-Meister, Pokalsieger und Champions League-Teilnehmer nach Aarau kommen, ist Lukas Wernli zu verdanken. Dank persönlichen Kontakten, die er mit den Geschäftsführern der Rhein-Neckar Löwen pflegt, nimmt sich das deutsche Spitzenteam Zeit, in die Aargauer Hauptstadt zu reisen.

Profispieler als Inspiration für die Junioren

Das Testspiel ist nicht nur für die Spieler auf dem Platz gedacht. Auch die Junioren sollen vom Match profitieren können, indem sie ihre Vorbilder für einmal live sehen. «Wir wollen, dass die Junioren aus der Region einmal ihre Stars ganz nah bewundern können.»

Legende: Der Schweizer Ausnahmespieler Andy Schmid im Dress der Rhein-Neckar Löwen. Rhein-Neckar Löwen

Besonders viele Augenpaare werden dabei auf Andy Schmid gerichtet sein. Der gebürtige Zürcher, der lange erfolgreich in der Schweiz spielte und im Dress der schweizerischen Nationalmannschaft aufläuft, ist derzeit Captain des deutschen Top-Teams.

In einem Monat ist für die Aargauer dann Saisonstart. Ob die Zuschauer dann auch wieder so zahlreich an die Handball-Spiele strömen? Die 1500 Tickets für das Testspiel in Aarau waren jedenfalls innert 20 Minuten weg.