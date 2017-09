Ein 51-jährige Mann aus dem Bezirk Rheinfelden musste sich am Mittwoch vor dem Bezirksgericht verantworten. Er hatte zu schweren Verbrechen gegen Mitglieder der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kesb aufgerufen. Die Staatsanwaltschaft forderte eine mehrmonatige Freiheitsstrafe.

Der 51-jährige Schweizer war wegen mehrfacher Vergehen angeklagt. Unter anderem warf ihm die Aargauer Staatsanwaltschaft öffentliche Aufforderung zu Verbrechen oder Gewalttätigkeiten und Beschimpfung vor, wie aus der Anklageschrift hervorgeht.

Der Mann hatte 2015 im öffentlichen Bereich auf seinem Facebook-Account Mitglieder der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kesb angegriffen und dabei auch zu schweren Verbrechen aufgerufen.

« Jeder der mir einen Kopf der kesb bringt, wird belohnt!!!... » Facebook-Eintrag des Beschuldigten

Unter anderem hatte der Mann aus dem Bezirk Rheinfelden dazu aufgerufen Kesb-Mitglieder zu töten und zu quälen. Dies nachdem im Kanton Zürich eine Mutter ihre beiden Kinder getötet hatte und die Kesb in diesem Zusammenhang in den sozialen Medien in generelle Kritik geriet.

Am Mittwoch begann der Prozess gegen den Mann. Die Aargauer Staatsanwaltschaft fordert eine zehnmonatige Freiheitsstrafe sowie eine Geldstrafe. Zusätzliche solle eine ältere bedingte Strafe wegen anderer Delikte in eine unbedingte Strafe umgewandelt werden.

Aussedem solle der Mann zwei Jagdgewehre, die er besitzt, abgeben müssen. Wann das Urteil kommt, ist noch unklar.