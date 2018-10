Die Aargauer Firma Omya ist laut eigenen Angaben der weltweit führende Hersteller von Industriemineralien auf Basis von Calciumcarbonat (Kreide, Kalkstein, Marmor). Produkte der Omya verstecken sich in verschiedensten Bereichen: In Zahnpasta und Windeln, in Kosmetik und Plastik, in Hühnerfutter oder Cornflakes. Das Unternehmen ist ausserdem im globalen Handel mit Spezialchemikalien tätig.

Der Konzern wurde 1884 in der Schweiz gegründet und beschäftigt heute weltweit 8000 Angestellte an mehr als 175 Standorten in über 50 Ländern. Der Hauptsitz befindet sich in Oftringen.