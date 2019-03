Ruedi Renggli wurde auf dem Bauernhof Lippern in Finsterwald LU, Gemeinde Entlebuch, geboren. Seine musikalische Laufbahn begann er bereits in der Schulzeit. Seine Mutter unterwies ihn im Singen, daneben erlernte er das Spiel auf der Handorgel und auf der Trompete.

Bereits als 15-Jähriger trat er mit der Kapelle Alpeglöggli auf. Mit 16 wurde er als Trompeter in der Musikgesellschaft Finsterwald aufgenommen. Diesen Verein dirigierte er u. a. später von 1986 bis 2003. Als Alphornspieler war er schon früh aktiv.

Sehr gefragt war Ruedi Renggli auch als versierter Handorgelbegleiter für Jodelvorträge, beispielsweise mit dem bekannten Jodlerduett Hans und Arthur Schöpfer.

Zu einer Koryphäe wurde er als Jodler. Seine Karriere im Jodlerbereich startete er 1976, als er Mitglied beim Jodlerklub Schlossgruess Buttisholz wurde. Er trat an zahlreichen Konzerten auf und nahm an unzähligen grossen Jodlerfesten teil, vor allem als Solist und als Duettpartner von berühmten Schweizer Interpreten wie Marie-Theres von Gunten, Arthur Schöpfer, Isidor Röösli, Sandra Bieri und Hans Röösli. In vielen Radio- und Fernsehsendungen brillierte er mit seiner wunderschönen Stimme.

Im Januar 2000 hat Ruedi Renggli eine neue Herausforderung angenommen: Er wurde Dirigent des renommierten Jodlerklubs Schibichörli Entlebuch. Zugleich übernahm er die musikalische Leitung des Jodlerklubs Flühli.

Beim Kompositionswettbewerb am Eidgenössischen Jodlerfest 2008 in Luzern holte er mit seinem Titel «Tannzapfen-Sammler» den 1. Platz.