Trotz der Verschiebung ins nächste Jahr glaubt der Baselworld-Chef nicht an einen Massenexodus bei der nächsten Messe.

Oris-Chef Rolf Studer sagt es so: «Jetzt müssen wir halt schauen, wie wir ohne die Baselworld an unsere Kunden kommen.» Es sei auch eine Chance, dass Oris nun andere Wege ausprobieren könne, um an die Kunden heranzukommen.

Dass durch die Verschiebung noch mehr Uhrenfirmen auf den Geschmack kommen könnten, um in Zukunft ohne die Baselworld auszukommen, glaubt Michel Loris-Melikoff, der Chef der Uhren- und Schmuckmesse, allerdings nicht. «Der direkte Kontakt zwischen Produzenten und Händler bleibt wichtig. Das zeigt ja auch das Beispiel, dass in Genf ein paar Uhrenmarken eine Art Mini-Messe in sechs verschiedenen Hotels abhalten wollen.»

Neuer Messetermin stösst auf positives Echo

Loris-Melikoff hat diese Tage aber sehr viele Termine, um die Aussteller bei der Stange zu halten. «Wir müssen viel erklären und Rücksprache halten, wie es weiter geht." Dass die nächste Baselworld schon im nächsten Januar stattfinden soll, stosse bei vielen Uhrenmarken auf positives Echo, sagt er. Und dann ist da ja noch der neue digitale Auftritt, den viele Uhrenhersteller schon lange von der Messe verlangen. In welcher Form dieser daherkommen soll, darüber will Loris-Melikoff vorderhand noch nichts verraten.