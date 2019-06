Mit einem «Laggstrail» will der WWF auf die Geschichte und die Zukunft des Lachs im Rhein aufmerksam machen.

Bis vor 100 Jahren war der Lachs im Rhein bei Basel noch heimisch. Durch den Bau der Wasserkraftwerke verschwand er jedoch. Neue Fischtreppen bei den Flusskraftwerken sollen dem Lachs die Rückkehr in die Schweiz ermöglichen. Bis es soweit ist, kann es jedoch noch längere Zeit dauern.

Ursprünglich war geplant, dass der Lachs im nächsten Jahr wieder bis nach Basel schwimmt. Von diesem Ziel sei man jedoch leider noch entfernt, sagt Christian Hossli vom WWF Schweiz. Vor allem die Elsässer seien beim Bau neuer Fischtreppen im Hintertreffen.

Der «Salm» beim Fischergalgen

Mit einer Schnitzeljagd durch die ganze Stadt - einem sogenannten «Laggstrail» - will der WWF die Bevölkerung für das Thema sensibilisieren. Auf dem Rundgang lernen die Teilnehmer spielerisch an verschiedenen Posten Wissenwertes über den Fisch. Zum Beispiel erfährt man bei einem Fischergalgen, wie der Lachs, den man früher in Basel auch «Salm» nannte, vor 100 Jahren gefangen wurde.