Seit 1997 bespielt die Förnbacher Company die alte Zollhalle am Badischen Bahnhof. In zwei Jahren soll diese Ära enden.

Die Lokalität des Theaters von Helmut Förnbacher ist seit etlichen Jahren ein Provisorium. Alle paar Jahre erfahren er und seine Company, ob sie an gleicher Stätte bleiben können. Bis jetzt war der Bescheid stets positiv. Die Deutsche Bahn, die Eigentümerin der alten Zollhalle, hat das Provisorium immer und immer wieder verlängert.

Umbaupläne der Deutschen Bahn

Kurz vor dem Start in die neue Spielzeit Mitte September ist nun klar: In zwei Jahren ist Schluss am Badischen Bahnhof, die Deutsche Bahn baut um. Helmut Förnbacher nimmt den Entscheid hin - wenn auch etwas wehmütig: «Natürlich war ich mir dem Damoklesschwert bewusst, das all die Jahre über uns kreiste, dennoch ist es ein harter Schlag.»

Das Theater soll weiterbestehen

Der Theatergründer will den Umstand nun aber als Chance sehen und einen neuen Standort suchen. Dafür hat der 83-jährige Förnbacher schon eine Idee: eine Kirche. Die reformierte Kirche Basel-Stadt suche ja aktuell nach Ideen, wie die Gotteshäuser in Zukunft genutzt werden könnten, sagt Förnbacher. Er hat mit seiner Theatercompany auch schon in der Vergangenheit in Kirchen gespielt. Förnbacher hofft, dass er sein Theater auch in Zukunft an anderer Stelle weiterführen kann.