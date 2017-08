Der Hafenkran wird verschifft 3:15 min, vom 29.8.2017

Ein ausrangierter Hafenkran aus dem ehemaligen Rheinhafen St. Johann wird in diesen Tagen auf der anderen Uferseite wieder aufgebaut.

Die Arbeiten haben begonnen, nachdem Einsprachen abgewiesen und nicht weitergezogen worden waren.

Der Kran ist ein Geschenk des Pharmakonzerns Novartis an die Stadt.

Der Kran war nach der Hafenschliessung im Jahr 2010 demontiert und im nahen Elsass eingelagert worden. Die Basler Regierung hatte im vergangenen Oktober angekündigt, nach dem Wiederaufbau solle er für die Bevölkerung begehbar werden.

Geplant ist zudem, den Kran für ein ganzjährig betriebenes Restaurant oder eine Bar zu nutzen. Ob und wie Gastronomie den Kran beleben wird, ist jedoch wegen Widerständen aus der Nachbarschaft noch offen.

Der Kran wurde am Dienstag von einem Lagerplatz in Hüningen (F) auf ein Rheinschiff geladen und soll am Mittwoch oder Donnerstag an seinem neuen Standort aufgestellt werden.

Zu heftigen Kontroversen hatte ein Hafenkran in Zürich geführt. Dieser war als Kunstinstallation am Ufer der Limmat aufgestellt wurden. Steht nun jedoch nicht mehr dort.