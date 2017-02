Luzerner Fasnacht Basler Fasnächtler am Güdismäntig

Heute, 18:16 Uhr

Die Basler Fasnacht ist dieses Jahr in Luzern präsent: Gleich drei einheimische Gruppen sind in Basler Kostümen unterwegs. Und zudem ist eine Basler Delegation am Güdismontag in Luzern zu Gast.

schh; Regionaljournal Basel, 17:30