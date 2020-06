Der Anwalt Stefan Suter will erster Regierungsrat der Basler SVP werden. Er ist seit rund 30 Jahren in Basel als Anwalt tätig. Suter wurde bekannt als Verteidiger des Financiers Werner K. Rey und als Anwalt des Basler Bischofs Kurt Koch im Streit mit Pfarrer Franz Sabo. Zudem ist der 56-Jährige Gründer zweier Hilfswerke für arme Menschen in Afrika. Bisher war Suter nicht Mitglied der Basler SVP.