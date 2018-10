Seit Mittwochmorgen stehen in Basel 18 Personen vor Gericht: Ihnen wird vorgeworfen, im Juni 2016 bei einem sogenannten «Saubannerzug» in Basel einen Sachschaden von über 200'000 Franken verursacht zu haben.

Entlang ihrer Demonstrationsroute hinterliessen die vermummten Krawallanten eine Spur der Verwüstung. Zahlreiche Scheiben wurden eingeschlagen und Fassaden verschmiert. Auch mehrere Polizeifahrzeuge wurden zum Teil stark beschädigt.

Den Beschuldigten im Alter von heute 20 bis 30 Jahren werden neben Sachbeschädigung, schwere Körperverletzung, Gewalt und Drohung gegen Beamte auch Störung des öffentlichen Verkehrs und Landfriedensbruch vorgeworfen.

Solidaritätsbekundungen vor Prozessbeginn

Der Prozess vor dem Basler Strafgericht begann unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Vor dem Gerichtsgebäude bekundeten schon am frühen Morgen mehrere Dutzend Sympathisanten ihre Solidarität mit den Angeklagten. Ein Teil der Demonstranten konnte den Prozess später in einem zweiten Gerichtssaal beiwohnen, in den die Verhandlung per Videostream übertragen wurde. Der Prozess dauert voraussichtlich fünf Tage.