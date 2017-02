Industrie Pratteln Chemiefirma CABB will Schlussstrich unter Vergangenheit ziehen

Heute, 14:17 Uhr

Rund 85 Millionen Franken will die deutsche Spezialitäten-Chemiegruppe bis 2019 in ihren Standort in Pratteln investieren. Auch hat sie nach mehreren Zwischenfällen mit Giftgasaustritten ein neues Instandhaltungskonzept ausgearbeitet.

Bild in Lightbox öffnen. Das Geld soll einerseits in die laufende Verbesserung von Anlagen, Prozessen, Sicherheit und Qualität investiert werden. Und andererseits in die Umsetzung neuer Kundenprojekte fliessen, schreibt die CABB in ihrer Mitteilung. Neue Konzepte für Sicherheit Nach mehreren Zwischenfällen mit Stoffaustritten im vergangenen Oktober und November hat das Unternehmen gemäss der Mitteilung in den letzen Monaten zusammen mit externen Experten ein neues Instandhaltungskonzept entwickelt. Zudem sei das Sicherheits- und Alarmkonzept weiterentwickelt worden. Aufgrund der Zwischenfälle hatte die Baselbieter Staatsanwaltschaft im Oktober eine Strafuntersuchung eröffnet, die sich auf menschliches Versagen fokussiert. Die Ermittlungen und Einvernahmen seien im Gang, hiess es seitens der Staatsanwaltschaft.

ensa/sda