Tanztheater Das Theater Roxy in Birsfelden thematisiert unperfekte Körper

Heute, 17:23 Uhr

Marlène Sandrin

In der Produktion «Strano», auf Deutsch «seltsam», geht es um die Normalität und ihre Konstruktion. Was passiert, wenn jemand von der Normalität abweicht? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Profitänzer Alessandro Schiattarella, der selbst an Muskelschwund in den Armen leidet.