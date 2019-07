Peter Riebli kam 1956 zur Welt. Er stammt aus dem Kanton Obwalden in der Innerschweiz. Seit 2004 politisiert Riebli im Gemeinderat von Buckten im Homburgertal, wo er auch wohnt. 2008 wurde er dort zum Gemeindspräsidenten gewählt und trat kurz vor seiner Wahl in den Landrat der SVP bei. Chemiker Riebli war über mehrere Jahre Werkleiter beim Agrochemie-Konzern Syngenta. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Am 1. Juli 2019 löste er den Oberdorfer Sozialdemokraten Hannes Schweizer an der Spitze des Landrats ab.