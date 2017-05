Serie übers Baselbiet

«111 Orte in Baselland, die man gesehen haben muss» - So heisst ein Buch, das die Baselbieter Autorin Baraba Saladin diesen Frühling veröffentlicht hat. Es ist eine Hommage an ihre Heimat und zeigt viele spannende, unbekannte und skurile Seiten des Kantons.