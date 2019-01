Der angekündigte Test mit den Doppelhaltestellen der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) ist verschoben worden. Die BVB und das Basler Baudepartement wollten die Doppelhaltestellen während eines Monats als einfache Stationen bedienen. Dies als Reaktion auf die Kritik vieler Fahrgäste, denen die Doppelhaltestellen nicht passen, weil sie nie wissen, wo sie warten müssen. Das Fahrdienstpersonal hat den Test allerdings scharf kritisiert.

Die Kritik der Chaffeusen und Chaffeure sei aber nicht der Grund dafür gewesen, dass der Test nicht wie vorgesehen am Samstag startete, sagt Adrienne Hungerbühler vom Basler Baudepartement: «Ausschlaggebend war das Wetter.» Wegen des Schnees am Morgen habe man an den betroffenen Doppelhaltestellen nicht auf dem Boden anzeichnen können, wo sich die Türen der ankommenden Trams befinden. «Diese Markierung wäre ein wichtiger Teil des Tests gewesen», so Hungerbühler.

Wann der Test nun starten kann, sei noch unklar.