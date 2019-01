Der Sprinter gewann an der Leichathletik-EM Bronze über 200 Meter. Sportlerin des Jahres wurde Fechterin Laura Stähli.

Legende: Audio Alex Wilson lief 2018 an der EM über 200 Meter auf den dritten Rang abspielen. Laufzeit 00:26 Minuten.

Regierungsrat Conradin Cramer ehrte am Montagabend die erfolgreichsten Basler Sportlerinnen und Sportler des vergangenen Jahres. Ausgezeichnet wurden ingesamt 71 Elitesportlerinnen sowie 66 Nachwuchssportler. Alle hatten sie 2018 in ihren Diszplinen entweder einen nationalen Meistertitel gewonnen oder eine Medaille an einem internationalen Wettkampf.

Legende: Laura Stähli stach an den Weltmeisterschaften fast alle Gegnerinnen aus. Keystone

Mit dem Titel «Basler Sportler des Jahres» geehrt wurde der Sprinter Alex Wilson, der mit EM-Bronze über 200 Meter glänzen konnte. Bei den Frauen entschied sich die Vereinigung der Basler Sportjournalisten, welche die Auswahl traf, für die Fechterin Laura Stähli, die an den Weltmeisterschaften in China die Bronzemedaille gewann. Der Titel «Basler Team des Jahres» ging an die Nationalmannschaft der Degenfechter. Die Equipe um Benjamin Steffen, Max Heinzer, Michele Niggeler und Lucas Malcotti wurde letztes Jahr Weltmeister.

Legende: Die Schweizer Degenfechter wurden erstmals Team-Weltmeister. Keystone

Auch unter den Nachwuchssportlern wurden die Besten speziell ausgezeichnet. Die Preise entgegennehmen durften: Karatekai Mia Kadoic, Boxer Leon Guggenheim und der Achter mit Steuermann vom U-19 Ruder-Team des Basler Ruder-Clubs. Die Feier mit rund 400 Gästen fand in der St. Jakobshalle statt.

