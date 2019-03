Sturmtief Eberhard sorgt für starke Winde am Sonntag. Auch der «Chienbäse»-Umzug in Liestal könnte davon betroffen sein.

Das Wetter bereitet den Fasnächtlern in der Region Basel Sorgen. Während für die «schönsten drei Tagen» in Basel Aprilwetter mit Regen, Schneeschauern und kühlen Temperaturen vorhergesagt ist, sorgt am Sonntag ein Sturmtief für viel Wind. Meteorologen rechnen mit Böen um 70 bis 110 km/h im Flachland am Sonntagnachmittag.

Halten die Sturmwinde auch am Sonntagabend an, könnte dies Auswirkungen auf den «Chienbäse»-Umzug in Liestal haben. Gefährlich bei Wind sind vor allem die brennenden Feuerwagen. Werner Fischer, Präsident der IG Chienbäse zeigt sich am Samstagnachmittag jedoch zuversichtlich, dass der Umzug wie gewohnt stattfinden kann. «Ich kann mich nicht erinnern, dass der Umzug wegen starken Winden je abgesagt werden musste», sagt Fischer.

2006 Angst vor Dachlawinen

Der Feuerwehrkommandant von Liestal entscheide kurz vor dem Umzug, ob der «Chienbäse» wie gewohnt stattfinden kann oder ob es Anpassungen braucht. Falls es am Sonntagabend noch Böen mit bis zu 110 km/h gibt, dann wäre die Situation jedoch schon kritisch, so Fischer.

Das Wetter machte den Chienbäse-Organisatoren zuletzt vor 13 Jahren einen Strich durch die Rechnung. 2006 wurden die Feuerwagen aus dem Stedtli verbannt. Grund: Die Verantwortlichen befürchteten damals nach heftigen Schneefällen, dass die Hitze der Feuerwagen Dachlawinen auslösen könnte.