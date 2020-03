In den Beizen und Cliquenkellern kommt hie und da etwas Fasnachtsstimmung auf.

Die Fasnacht findet nicht statt, wer aber an den Restaurants und Cliquenkellern vorbeistreicht, kann sie trotzdem hören. Ganz leise, fast verhalten. Da und dort hält einer seine Schnitzelbänke zum Besten, an einem andern Ort pfeifen sie den Marsch mit dem Mund nach. Fasnacht 2020 - die gibt es, nur ganz anders als sonst. Und viel kleiner.

Die Fasnächtler in der Stadt Basel halten sich grösstenteils an das Verbot der Behörden. Dennoch gibt es Momente in den Beizen, bei denen Geist der Fasnacht spürbar ist. Die Offenheit gegenüber Fremden zum Beispiel oder die Ausgelassenheit, die das übliche Mass übersteigen.

Keine Angst vor dem Virus

Viele zeigen Verständnis für das Verdikt der Behörden. Dies, obwohl Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus unter den Gästen in den Restaurants nicht auszumachen ist. «Ob ich in der Mensa im Betrieb esse oder hier im Restaurant in der Innenstadt, das macht keinen Unterschied», meint ein Gast.

Viel Platz in den Beizen

Die Stimmung wird von vielen als sehr eigen empfunden. Auf der einen Seite findet die Fasnacht nicht statt und darf auch nicht stattfinden. Auf der anderen Seite ist es eben doch etwas Verbindendes da, sobald man im Restaurant sitzt. «Es sind nur zehn Prozent der Leute da, die sonst hier wären», sagt eine Frau, «aber die Stimmung ist trotzdem cool.»