Der von Burgener für den Vorstand vorgesehene ex Natispieler und Fifa-Mitarbeiter Jean-Paul Brigger wird nicht gewählt. Vor der Abstimmung hatte sich ein Mitglied kritisch zu Briggers Verbindung zu ex Fifa Präsident Sepp Blatter geäussert.

Die 123. Generalversammlung des FC Basel wählte Bernhard Burgener standesgemäss zum neuen Vereinspräsidenten. Burgener erhielt 1241 der 1530 Stimmen. Doch dem kurzfristig für den Vereinsvorstand vorgeschlagenen ex Nationalspieler Jean-Paul Brigger verweigerte die Mitgliederversammlung die Zustimmung.

Brigger, der zurzeit wegen eines FIFA-Mandats in Asien weilt, wurde zwar in den Verwaltungsrat der FC Basel Holding AG gewählt, die 75 Prozent der Klubanteile hält. Bei der Wahl in den Vorstand des Vereins FC Basel 1893, dem die restlichen 25 Prozent der FC Basel 1893 AG gehören, erhielt nur 726 Ja-Stimmen und verpasste damit das benötigte absolute Mehr. 460 sprachen sich gegen den 59-jährigen Walliser aus, 315 enthielten sich. Der Abstimmung voraus gegangen war ein kritisches Votum eines Vereinsmitglieds zu Briggers Verflechtungen mit der FIFA und deren Ex-Präsident Sepp Blatter, mit dem der FIFA-Angestellte gut befreundet ist.

Tosender Applaus für Heusler

Der scheidende Präsident Bernhard Heusler wurde derweil unter tosendem Applaus zum Ehrenpräsidenten ernannt. Er ist nach Gigi Oeri der zweite Ex-Präsident, dem diese Ehre zuteil wurde.