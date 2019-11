Die Baselbieter Grünen möchten das Wachstum des Flughafens beschränken und stossen damit in Basel auf Kritik.

«Wachstum nicht beschränken»: Kritik an grüner Initiative

Die Baselbieter Grünen lancieren eine Initiative, die darauf abzielt, den Flugverkehr am Euroairport einzuschränken.

Gar keine Freude an dieser Idee hat die Handelskammer beider Basel. Präsident Martin Dätwyler, der auch für die FDP im Baselbieter Parlament politisiert, sagt, er sehe auch dass viele Anwohnerinnen und Anwohner unter dem Fluglärm leiden. Aber ein Wachstums-Stopp am Flughafen wäre einschneidend und falsch: «Ein Landesflughafen muss auf die Nachfrage reagieren können, wenn etwa die Bevölkerung fliegen will. Auch die Wirtschaft ist auf gute Verbindungen angewiesen.» Zudem habe der Flughafen ja auf den Druck aus der Bevölkerung bereits reagiert und sei dabei Vorschläge auszuarbeiten, wie der Lärm reduziert werden könne.

Auch der zuständige Basler Regierungsrat Christoph Brutschin findet es nicht sinnvoll, das Wachstum des Flughafens zu begrenzen. «Es scheint mir sinnvoller, den Lärm zu begrenzen statt die Zahl der Flüge, so wie dies der Flughafen will.» Er sei aber noch froh, wenn die Initiative im Baselbiet dazu führen werde, dass die Bevölkerung sich zum Flughafen und zum Lärm des Flughafens äussern könne.