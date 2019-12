Vor zehn Jahren stärkte das Schweizer Stimmvolk die Komplementärmedizin an der Urne. Seither wird sie zum Teil von der Grundversicherung der Krankenkassen gedeckt und sie ist Teil der Ausbildung in Medizin und Pharmazie.

An der Universität Basel sei aber lange nichts passiert, sagt Felix Schirmer. Er hat im Basler Gellert-Quartier seine Praxis für allgemeine und innere Medizin und ist spezialisiert auf anthroposophische Medizin. Darum sei er aktiv geworden, zusammen mit anderen Institutionen aus dem Bereich der anthroposophischen Medizin.

Stiftung von Roche-Erbin unter den Sponsoren

Schirmer fand insgesamt neun Förderer aus dem Bereich der anthroposophischen und homöopathischen Medizin. Unter ihnen die Basler Edith Maryon Stiftung, die Stiftung von Roche-Erbin Beatrice Oeri. Auch Unternehmen wie Weleda und Wala gehören zu den Förderern.

Sie finanzieren den Lehrstuhl mit drei Millionen Franken für die nächsten fünf Jahre. Anthroposophische Kreise aus der Region stiften also der durch die Pharma geprägten Universität Basel einen Lehrstuhl - dies nicht in der medizinischen Fakultät, dort wollte man das nicht, sondern in der naturwissenschaftlichen, in der Pharmazie.

Komplementärmedizin ein Reizwort

Christoph Meier, Vorsteher des Departements für Pharmazie sagt: Er begrüsse es, dass Interessengruppen sich finanziell engagieren. Das Schweizer Volk habe seinen Willen ausgedrückt und seither sei tatsächlich nichts passiert. Es sei im Interesse der Wissenschaft, wenn Methoden der Komplementärmedizin wissenschaftlich erforscht würden. Wichtig sei für die Universität und die Naturwissenschaftler, dass es tatsächlich um Forschung gehe und nicht um Glaube.

Für Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler sei Komplementärmedizin wohl ein Reizwort, sagt Martin Spiess, Dekan an der Naturwissenschaftlichen Fakultät. Dies drückt sich auch in zahlreichen Enthaltungen bei der Wahl des Professors aus. Die Fakultät stehe aber nun hinter dem gewählten Professor. Unklar ist, ob und wie die Stiftungsprofessur in fünf Jahren weiter finanziert wird.