Die Besetzung von Kaiseraugst, Demonstrationen zum 1. Mai oder die Studentenunruhen in der Folge der 68er-Bewegung - wo es politische Auseinandersetzungen gab, da war auch Claude Giger mit seiner Kamera dabei. Entstanden sind 400'000 Bilder, welche die Sozialgeschichte von Basel dokumentieren. Giger ging es aber nicht nur um die grossen Ereignisse. Immer wieder richtete er sein Augenmerk auch auf die kleinen Leute.

Bild 1 / 20 Legende: 1983, Regionaljournal Basel DRS, Studio auf dem Bruderholz, auf Sendung, Andreas Bitterli und Ruedi Palm am Mikrophon. Foto © Claude Giger Bild 2 / 20 Legende: 08.11.1986, Basel, Marktplatz, nach dem Brand in Schweizerhalle, Sandoz, Demonstration, ein Mädchen vor einem Plakat der Kunstaktion "Guten Morgen Basel". Foto © Claude Giger Bild 3 / 20 Legende: Basel, 1985, Basel, Bärenfelserstrasse,"Birkli" Brigitte Föhr mit Vogel "Heinerli" auf dem Kopf . Foto © Claude Giger Bild 4 / 20 Legende: 1992, Basel, Marktplatz, Vor Bekanntgabe der Wahlresultate, 2. Wahlgang Regierungsratswahlen Basel-Stadt, vlnr. Dieter Kohler Radio DRS Regionaljournal, Ueli Vischer. Foto © Claude Giger Bild 5 / 20 Legende: 1982, Basel, Primarklasse im St. Johann Schulhaus. Foto © Claude Giger Bild 6 / 20 Legende: 25.10.1986, Basel, St. Jakob, Fussballmatch FCB gegen YB im St. Jakobstadion, Stehtribühne. Foto © Claude Giger Bild 7 / 20 Legende: 21.06.1988, Basel, Elsässerstrasse, ASG Alte Stadtgärtnerei, kultureller gesellschaftlicher Freiraum, Räumung durch die Polizei, Performer Claude Karfiol "1000 Unterwerfungen". Foto © Claude Giger Bild 8 / 20 Legende: 1983, Regionaljournal Basel DRS, Studio auf dem Bruderholz, Leiter Peter Wyss mit Zigarette und Feuerzeug. Foto © Claude Giger Bild 9 / 20 Legende: 1986, Basel, MUBA, Radio DRS Messestudio, Messedirektor Frédéric Walthard und Andreas Bitterli. Foto © Claude Giger Bild 10 / 20 Legende: 1983, Regionaljournal Basel DRS, Studio auf dem Bruderholz, Redaktionssitzung vlnr. Andreas Bitterli, Peter Wyss, Ruedi Palm. Foto © Claude Giger Bild 11 / 20 Legende: 1983, Regionaljournal Basel DRS, Studio auf dem Bruderholz, auf Sendung Ruedi Palm am Mikrophon beim Telefoninterview, Zigaretten gauloise jaune. Foto © Claude Giger Bild 12 / 20 Legende: 1975, Aernschd Ernst Born auf dem besetzten AKW-Gelände in Kaiseraugst, Anti-AKW Bewegung. Foto © Claude Giger Bild 13 / 20 Legende: 01.05.1976, Basel, Marktplatz, 1. Mai Demonstration, Andreas Gerwig, Jean Ziegler, Helmut Hubacher. Foto © Claude Giger Bild 14 / 20 Legende: 29.09.1986, Teuftal BE, Sondermüll-Deponie, Fässer mit Giftstoffen aus der Basler Chemie werden einbetoniert. Foto © Claude Giger Bild 15 / 20 Legende: 01.05.1980, Basel, Marktplatz, 1. Mai Demonstration, Frauen stürmen das Rednerpult. Foto © Claude Giger Bild 16 / 20 Legende: 11.-13.09.1992, Basel, Barfüsserplatz, Zämme Feschte - Zämme Lääbe, grosses Fest von und mit Behinderten und Nichtbehinderten. Foto © Claude Giger Bild 17 / 20 Legende: 17.03.1982, Baselland, Liestal, Waldenburgerstrasse, Militärdefilée zum 150-jährigen Bestehen des Kantons Baselland. Foto © Claude Giger Bild 18 / 20 Legende: 1985, Basel, Sandozgebäude an der Fabrikstrasse am frühen Morgen. Foto © Claude Giger Bild 19 / 20 Legende: 14.04.1989, Basel, Felix Platter Spital, Foto © Claude Giger Bild 20 / 20 Legende: 1981, Basel, Rosenau, Sozialwohnungen die Abgerissen werden sollen. Foto © Claude Giger

So sind in seinem Archiv auch Bilder zum ersten Schultag zu finden oder Portraits von Bewohnern aus Gigers Quartier. «Hinter diesen Bildern stehen Geschichten von Menschen», sagt Giger. «Und diese Geschichten verbinden uns.» Eine Foto zeigt eine Frau, auf deren Kopf ein Vogel sitzt, die Frau war Gigers Nachbarin. «Sie war die gute Seele der Strasse. Sie kam aus Lichtenstein und fühlte sich dann in der Umgebung um uns herum wohl.»

Gigers Bilder sind oft nicht spektakulär. In vielen Fällen lohnt sich ein zweiter Blick. «Eine Kundgebung am 1. Mai sah vor 40 Jahren anders aus. Da trug man noch Hut und zum Teil auch Krawatte.» Und manchmal erzähle der Ausdruck in einem Gesicht mehr als ein politisches Manifest. «Dass es im Jahre 1986 in Schweizerhalle zur Katastrophe kam, das wissen wir auch noch in 100 Jahren. Wie die Menschen darauf reagierten aber nicht.» Dafür brauche es Bilder zur Erinnerung.

Bilder für die Ewigkeit

Teile von Claude Gigers Fotoarchiv sollen nun in die Datenbank des Schweizerischen Sozialarchivs überführt werden. Ziel ist es, Bilder für Historiker und an der Geschichte Interessierte online zugänglich zu machen. Dabei sollen die für die Sozialgeschichte Basels und der Schweiz relevanten Themen digitalisiert werden. Die Finanzierung von 270'000 Franken übernimmt die Christoph Merian Stiftung.