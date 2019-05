In den kommenden Jahren müssten in der Freien Strasse und in angrenzenden Gassen sowieso die Leitungen in der Strasse erneuert werden. Die Regierung wolle diese Gelegenheit nutzen, um die Strassen in der Innenstadt umzugestalten. Darüber informierte Baudirektor Hans-Peter Wessels an einer Medienorientierung. Aus diesen Strassen soll eine Fussgängerzone werden, die zum Flanieren und Verweilen einlade.

Bild 1 / 4 Legende: Der Regierungsrat hat 15.6 Millionen Franken bewilligt, um die Freie Strasse umzugestalten. zvg Bild 2 / 4 Legende: Trottoirränder gibt es keine Mehr. Die Strasse wird aus Quarzsandstein-Platten gebaut. zvg Bild 3 / 4 Legende: Die unterirdischen Leitungen müssten sowieso saniert werden, deshalb will die Regierung jetzt auch gleich die Strasse umgestalten. zvg Bild 4 / 4 Legende: Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich im Jahr 2020. zvg

Der Basler Regierungsrat hat 15.6 Millionen Franken bewilligt, um die Freie Strasse umzugestalten: Trottoirränder gibt es keine Mehr. Die Strasse wird aus Quarzsandstein-Platten gebaut. Solche Steinplatten aus Quarzsandstein gibt es bereits in der Greifengasse und der unteren Gerbergasse. Die Bauarbeiten sollen 2020 beginnen. Vorgesehen sind mehrere Etappen, die sich über drei Jahre verteilen, damit die Läden in der Innenstadt, möglichst wenig eingeschränkt werden.