Wer in Basel-Stadt das Wirtepatent erlangen will, kann beim Wirtverband einen 16-tägigen Kurs zur Vorbereitung auf die Prüfung machen. Alles in allem kostet das knapp 3300 Franken.

Vermittelt werden Grundkenntnisse zu Gastgewerbegesetz, Ausländerrecht, Brandschutz, Umweltrecht, Arbeitsrecht/GAV, Sozialversicherungsrecht/Lohnbuchhaltung, Steuerrecht, Arbeitssicherheit, Alkoholgesetz, Warenkunde und Lebensmittelrecht.