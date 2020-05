Pierre de Meuron und Jacques Herzog (beide Jahrgang 1950) kennen sich seit Kindheit. Nach ihrem Architekturstudium an der ETH Zürich gründeten sie 1978 in Basel ein Architekturbüro, welches unter dem Namen Herzog und de Meuron (HdM) weltweite Bekanntheit erlangte. Mittlerweile haben HdM neben dem Basler Hauptsitz auch Büros in London, Hamburg, Madrid, New York und Hongkong und beschäftigen weltweit gegen 500 Menschen.

Basel kehrten die weltweit anerkannten und mit mehreren internationalen Auszeichnungen verwöhnten Architekten nie den Rücken. Sie bauten neben der neuen Messehalle (Fertigstellung 2013) unter anderem den Roche-Turm (2015), das Naturbad Riehen (2014), das Meret-Oppenheim-Hochhaus (2019), den St. Jakob-Turm (2008), das Rehab Basel (2002) und das Schaulager in Münchenstein (2003). International machten sie unter anderem als Architekten der Elbphilharmonie in Hamburg (2017) von sich reden, die sehr lange nicht fertig gestellt wurde, oder mit dem futuristisch anmutenden Olympiastadion Bird's Nest in Peking (2007, Film darüber «Bird’s Nest). HdM bauten auch das Miami Art Museum (2010), das Vitra Design Museum in Weil (2009), die Erweiterung der Tate Gallery of modern Art in London (1999) und das Parrish Art Museum in New York.

(Unvollständige Aufzählung)