Nach dem Tötungsdelikt in Basel am Donnerstagmittag an einem 7-jährigen Primarschüler, der sich auf dem Nachhauseweg befand, gab die Staatsanwaltschaft am Freitag weitere Erkenntnisse bekannt. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die mutmassliche Täterin, eine in Basel wohnhafte 75-jährige Schweizerin, weder das Kind noch dessen Familie, welche aus dem Kosovo stammt, kannte.

Die Basler Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann trauert um den ermordeten Buben , Link öffnet in einem neuen Fenster

Die Untersuchungen des Instituts für Rechtsmedizin zeigten, dass die Frau dem 7-Jährigen mit einem Messer eine schwere Stichverletzung am Hals zugefügt hatte, welche den Knaben tödlich verletzte. Eine Passantin fand das auf dem Trottoir am St. Galler-Ring liegende, schwer verletzte Kind und eilte sofort zu Hilfe. Weitere Passantinnen und die zufällig vorbeifahrende Lehrerin des 7-jährigen Schülers versuchten bis zum Eintreffen der Rettungsdienste ebenfalls zu helfen.

Bild 1 / 3 Legende: Schülerinnen und Schüler aus dem Gotthelf-Schulhaus nehmen Abschied von ihrem Kameraden. SRF Bild 2 / 3 Legende: Unzählige Menschen haben Blumen, Kerzen und Briefe niedergelegt. SRF Bild 3 / 3 Legende: Auch Basler Kantonspolizisten hielten Andacht. SRF

Die mutmassliche Täterin entfernte sich nach der Tat in Richtung Schützenmattpark und teilte mittels SMS mehreren Personen und Institutionen mit, dass sie ein Kind niedergestochen habe. Anschliessend stellte sie sich der Staatsanwaltschaft. Das Motiv der Tat ist noch nicht geklärt. Aufgrund der ersten Erkenntnisse bestehen jedoch Zweifel an der Schuldfähigkeit der Frau. Sie wird psychiatrisch begutachtet.