Bei den starken Regenfällen am Samstag hat es unter anderem in die Predigerkirche geregnet.

Thomas Pfluger, Sprecher des Basler Universitätsspitals, welches das Corona-Testcenter in der Predigerkirche betreibt, bestätigt Informationen des «Regionaljournal Basel». Bei den heftigen Regenfällen vom letzten Samstag sei Wasser in das Testcenter eingedrungen. «Das stimmt, wir hatten Wasser in der Kirche», sagt Pfluger.

Corona-Testcenter nur geringfügig betroffen

Allerdings sei der Wassereinbruch nicht dramatisch gewesen. Das Regenwasser sei lediglich an zwei Stellen am Rande Kirche von der Decke getropft. Man habe das Wasser mit Kübeln auffangen können. «Das alles geschah nicht in Bereichen, in welchen Patientinnen und Patienten behandelt werden», sagt Pfluger. Der Betrieb im Corona-Testcenter sei nie in Frage gestellt gewesen.

Das Unispital versucht nun zusammen mit der Christkatholischen Kirchgemeinde, welcher die Predigerkirche gehört, die Schäden zu beheben. Das Testcenter zieht während dieser Zeit indes nicht um, sondern bleibt in der Kirche. «Das wäre völlig übertrieben, der Wassereinfall war wirklich nicht gravierend.» Und vor allem ist in den nächsten Tagen auch kein Regen angekündigt.