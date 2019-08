Um 2 Uhr in der Nacht auf letzten Freitag brach letzten Freitag in einem Mehrfamilienhaus an der Rheingasse ein Feuer aus. Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Die Ermittlungen der Basler Kriminalpolizei ergaben jetzt, dass das Feuer in einem der oberen Stockwerke ausgebrochen ist. Der Sachschaden sei hoch, die Liegenschaft nicht mehr bewohnbar. Dies teilte die Basler Staatsanwaltschaft mit. Weil das Haus einsturzgefährdet ist, konnte es bislang auch noch nicht durchsucht werden.

Brandursache noch nicht geklärt

Jetzt hat die Polizei einen 35-jährigen Schweizer wegen Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung festgenommen. Er wohnt nicht dort, hielt sich aber in der Liegenschaft an der Rheingasse auf, als das Feuer ausbrach. Die genaue Brandursache ist aber immer noch nicht geklärt.

Drei Tage nach dem Brand ist der grösste Teil der Rheingasse und das Schafgässlein noch immer abgesperrt. Am Boden liegen heruntergefallene Ziegel und Teile von verkohlten Dachbalken herum. In der Strasse ist der Brandgeruch noch immer deutlich warhnehmbar.