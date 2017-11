Der Tennisstar erhält die Ehrendoktorwürde der Universität Basel. Die Medizinische Fakultät würdigt damit seinen Beitrag, den Ruf von Basel und der Schweiz international zu mehren.

Roger Federer (36) ist der beste Tennispieler der Geschichte - und er trägt den Namen seiner Heimatstadt Basel in die Welt hinaus. Die Universität Basel verleiht ihm daher die Ehrendoktorwürde, wie sie am Freitagmorgen bekannt gab.

Zusatzinhalt überspringen Ehrendoktor für Thomas Jordan Thomas Jordan, Präsident der Schweizerischen Nationalbank, erhielt ebenfalls die Ehrendoktorwürde. Ihn zeichnete die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät aus für seine Verdienste um die schweizerische Geld- und Währungspolitik in turbulenten Zeiten. Der Kinderliedermacher Andrew Bond wurde von der Theologischen Fakultät zum Ehrendoktor ernannt.

Ausgezeichnet wird er von der Medizinischen Fakultät. Roger Federer habe eine Vorbildfunktion als Sportler, «in der er viele Menschen weltweit zu mehr Bewegung animiert und so einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung leistet», wie es in der Begründung der Universität heisst. Zudem trete Roger Federer «stets fair und vorbildlich» auf. Gewürdigt wird zudem sein Engagment für Kinder in Afrika im Rahmen einer Stiftung.

Keine Strasse, keine Halle

Für Roger Federer ist es die erste grosse Ehrung in Basel. Der Kanton hat sich bislang dagegen ausgesprochen, eine Strasse nach ihm zu benennen mit der Begründung: Man mache dies nur bei verstorbenen Personen. Einen politischen Vorstoss, die St. Jakobshalle in Roger-Federer-Halle umzubennen, scheiterte vor fünf Jahren im Parlament.

Roger Federer war am Dies Academicus, an dem der Ehrendoktertitel verliehen wurde, nicht persönlich anwesen. In einer Videobotschaft bedankte er sich aber für die Ehrung.

(Regionaljournal Basel, 12:03 Uhr)