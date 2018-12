Mitte November beschloss der Basler Grosse Rat, dass der Kanton künftig die Steuern für öffentlich-rechtlich anerkannte Kirchen und Religionsgemeinschaften veranlagen und beziehen kann. Der Rat hatte einer entsprechenden Änderung des Steuergesetzes zugestimmt.

Atheisten wehren sich

Gegen diese Änderung sind jedoch mehrere atheistische Vereinigungen: Sie sammeln inzwischen Unterschriften. Wie die Vereinigungen «Freidenkende Nordwestschweiz» und «Humanistische Atheisten» mitteilten, werde mit einer Änderung des Steuergesetzes das Prinzip der Trennung von Kirche und Staat untergraben. Inzwischen werden die beiden Vereinigungen von der Piratenpartei beider Basel unterstützt.

Bereits 500 Unterschriften gesammelt

Gemäss der Vizepräsidentin der «Freidenkende Nordwestschweiz», Sandra Lucco, seien bis zur Stunde zwischen 400 und 500 Unterschriften gesammelt worden. Für die Einreichung des Referendums benötigen die Initianten bis zum 28. Dezember 2018 insgesamt 2000 Unterschriften. Die Freidenker wollen bei ihrer Sammlung Rücksicht nehmen auf die Adventszeit, in der die Religion im öffentlichen Raum doch stärker präsent ist als während des restlichen Jahres: «Wir sammeln nicht am Weihnachtsmarkt, sondern an eher nüchternen Orten» sagt Sandra Lucco.