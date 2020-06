Auf knapp 400 Quadratmetern sind seit Herbst mehr als 1500 Quadratmeter Anbaufläche entstanden.

Dies, weil die Anbauflächen vertikal sind, also die Pflanzen nicht am Boden, sondern in Kisten wachsen, die an der Decke hängen.

Solch eine «Vertical Farm» kann man auch in einer Stadt vor Ort eröffnen. Lieferwege zu den Läden werden damit ultrakurz.

Noch ist «vertical farming» ein Nischenprodukt. Mittelfristig sollen aber so regionale Produkte ausserhalb der Saison geerntet werden können.

Die Anbaumethode eignet sich für Blattgemüse, aber auch Erdbeeren. Nicht geeignet ist sie für Pflanzen, die im Boden wachsen.

Bild 1 / 7 Legende: Licht, Feuchtigkeit und Temperatur steuert ein Computer. SRF, Matieu Klee Bild 2 / 7 Legende: Beim «Vertical Farming» wachsen die Pflanzen in Kistchen, die an der Decke hängen. SRF, Matieu Klee Bild 3 / 7 Legende: Frisch gepflanzter Salat wird in der fensterlosen Halle mit grellem, violettem Licht bestrahlt. SRF, Matieu Klee Bild 4 / 7 Legende: Nur ganz am Anfang wachsen die Setzlinge noch in der Horizontalen, bevor sie in die Kisten an die Decke gehängt werden. SRF, Matieu Klee Bild 5 / 7 Legende: Ist der Salt reif, wird er von der Decke genommen und geerntet. SRF, Matieu Klee Bild 6 / 7 Legende: Geerntet wird der Salat bis jetzt noch von Hand. Später soll die Farm weiter automatisiert werden SRF, Matieu Klee Bild 7 / 7 Legende: Die Pflanzen wachsen in einer Mischung aus Torf, Kokoswolle und einer porösen Matrix, die alles zusammenhält. Diese wird gewaschen und wieder verwendet. SRF, Matieu Klee

Auf dem Wolf-Areal hat die Migros zusammen mit dem Startup Growcer seit Herbst drei Hallen für diese vertikale Farm umgebaut und eingerichtet. Angebaut werden Pak Choi (auch chinesischer Senfkohl genannt), Wasabi Rucola, Federkohl, Mangold und verschiedene Salate.

Die Pflanzen brauchen praktisch keine Fungizide oder Pestizide, weil keine Krankheiten oder Schädlinge in die geschlossene Halle eindringen können. Das Wasser zirkuliert bis zu 6 Wochen in den Pflanzgefässen, die aussehen wie überdimensionierte Blumenkisten. Damit spare man verglichen mit der konventionellen Landwirtschaft bis zu 90 Prozent Wasser. Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Licht, all das wird von einem Computer gesteuert. «Wir haben fast keine Ernteausfälle», sagt Marcel Florian, Chef der Firma Growcer, die Urban Farming betreibt.

Migros und Gärtner spannen zusammen

Die Produkte der Firma Growcer auf dem Wolf bei Basel verkauft die Migros ab Dienstag in der nahe gelegenen Filiale MParc Dreispitz. So sind die Lieferwege kurz, was wiederum umweltschonend sei, sagt Migrossprecher Moritz Weisskopf. Growcer und Migros haben das Projekt denn auch gemeinsam aufgezogen. 50 Gramm Schnittsalat kosten zum Beispiel 2 Franken 95, womit man preislich gut mithalten könne. Die Migros verspricht sich viel von dieser neuen Anbaumethode. Dank dieser soll es in Zukunft möglich sein, zum Beispiel Mitten im Winter frisch geerntete Erdbeeren aus der Region statt von weit her anzubieten, die mit wenig Wasser und Pflanzenschutzmitteln hergestellt wurden.