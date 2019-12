In Binningen sind Experten für Steuerveranlagungen gesucht. Angesprochen explizit sind Mitarbeitende über 50.

Mangel an Steuerexperten

Für die Gemeinde Binningen und für ältere Arbeitnehmende ist es eine klassische Win-Win-Situation - beide Seiten sollen profitieren. Auf der einen Seite sucht die Gemeinde neue Mitarbeiter: «Wir haben seit längerer Zeit das Problem, Experten für Steuerveranlagungen zu finden», sagt der Leiter der Gemeindeverwaltung Christian Häfelfinger. Dies, weil es für diese Aufgabe keine Grundausbildung gebe.

Auf der anderen Seite ist es für Leute über 50 viel schwieriger eine Stelle zu finden, weil sie den Arbeitgeber häufig mehr kosten als jüngere Arbeitnehmer und sie oft auch weniger Erfahrung haben in der Digitalwelt.

Pool mit anderen Leimentaler Gemeinden

Via Stelleninserat sucht die Gemeinde nun explizit solche Ü50-Mitarbeitende. «Für uns ist es wichtig, dass wir Mitarbeiter mit Lebenserfahrung kriegen, die zudem auch wissen, was sie wollen.» Ältere Mitarbeitende hätten zudem auch eine grössere Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber und blieben länger.

Binningen will auch andere Gemeinden im Leimental für das Projekt ins Boot holen. Diese hätten das gleiche Problem mit dem Mangel an Veranlagungsexperten, sagt Häfelfinger. Idee ist, dass die Gemeinden in Zukunft eine Art Pool bilden mit Steuerexperten und man sich die Kosten für deren Ausbildung teilt.