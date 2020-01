Marco Lorenzoni wischt mit dem Besen den Laub von den Schienen, seine drei Kollegen rollen einen Bob aus dem Materialraum. Es ist kurz nach Weihnachten, mitten im Wald in der Nähe von Wintherthur. Die vier Bob-Athleten haben sich zum Start-Training verabredet.

Bild 1 / 5 Legende: In einem Wald der Region Zürich trainieren die vier Bob-Athleten regelmässig an ihrem Start. Der Start ist entscheidend, um mit einer möglichst hohen Geschwindigkeit durch den Eiskanal zu brettern. SRF Regionaljournal Basel Bild 2 / 5 Legende: Volle Konzentration: Dominik Hufschmid und Marco Lorenzoni bereiten sich auf den Start vor. SRF Regionaljournal Basel Bild 3 / 5 Legende: Drei Baselbieter und ein Zürcher: Marco Lorenzoni, Dominik Schläpfer, Nicola Mariani und Dominik Hufschmid haben Grosses vor. Sie wollen an die Weltspitze. SRF Regionaljournal Bild 4 / 5 Legende: Mit bis zu 140 km/h fahren die Vier jeweils durch den Eiskanal. Die Verantwortung trägt Steuermann Marco Lorenzoni. zVg Bild 5 / 5 Legende: Beim Start ist Lorenzoni jedoch auf die schnellen Beine und kräftigen Arme seiner Anschieber angewiesen. zVg

Marco Lorenzoni aus Wenslingen ist der Chef, der Steuermann des Teams. Der gelernte Landwirt trägt im Eiskanal die Verantwortung, den Bob an den Steuerseilen sicher und gleichzeitig möglichst schnell nach unten zu bringen. Und dies bei Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h. «Angst und Nervosität sind am Start fehl am Platz. Es braucht einen gesunden Respekt», sagt der 27-Jährige.

Seit fünf Jahren ist der Baselbieter im Bobsport mit dabei. Zuerst als Anschieber, jetzt als Pilot. Die Leidenschaft ist auch an diesem kalten Trainingsmorgen spürbar, die Ziele gross: «Ich möchte der Beste sein. Mit meinem Team vorne mitfahren und gewinnen. Im Weltcup, in Weltmeisterschaften, an Olympischen Spielen.»

Auch seine Teamkollegen hat der Bobsport gepackt. Nicola Mariani aus Allschwil, Dominik Hufschmid aus Oltingen und Dominik Schläpfer aus Wila (ZH) trainieren vier bis fünf Mal pro Woche individuell an ihrer Schnelligkeit und der Kraft. Dazu kommen die Wettkämpfe und die Trainingsfahrten im Eiskanal.

Der Wille ist entscheidend. Dann hat man im Bobsport immer eine Chance auf eine Olympiamedaille.

Der Teamzusammenhalt sei eminent wichtig um weiterzukommen, findet Beat Hefti. Der Bob-Olympiasieger von 2014 unterstützt die jungen Athleten im Training. «Die Jungs haben athletisch grosse Fortschritte erzielt», meint Hefti, «nun müssen sie dranbleiben. Der Wille ist entscheidend. Dann hat man im Bobsport immer eine Chance auf eine Olympiamedaille.»

Abklatschen. Konzentrieren. Kommando. Sprinten. Reinhüpfen. Der Ablauf am Start ist stets der gleiche. Und trotzdem trainieren die Athleten immer weiter. Jeder Hunderstel ist entscheidend auf dem Weg an die Spitze. Im Europacup fuhren die Schweizer im Dezember in Königssee auf den 17. Platz. Nächste Woche gehts nach Lettland.