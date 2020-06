Auch in anderen Kantonen und Städten sind die Beschwerdestellen der Polizei oder dem gleichen Departement angegliedert. In der Stadt Zürich gehört das sogenannte Feedbackmanagement zur Stadtpolizei. Bei der Kantonspolizei Bern ist die Beschwerdestelle ebenfalls Teil der Polizei. Ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich betont dazu, dass es verschiedene Möglichkeiten gäbe. Man könne sich im Falle einer Beschwerde direkt an die Polizei, den Kommandanten, die Ombudsstelle des Kantons oder an die Staatsanwaltschaft wenden. Eine unabhängige Beschwerdestelle gibt es indes im Kanton Genf.