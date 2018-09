«Swiss Skies» will mit Langstreckenflügen das Billiggeschäft aufwirbeln: Vom Euroairport aus will die noch zu gründende Airline ab kommendem Jahr Flüge in die USA und später auch nach Asien zu Billigtarifen anbieten.

Einen «Gamechanger» sieht Armin Bovensiepen, einer der vier Flugpioniere, die hinter «Swiss Skies» stehen, insbesondere im neuen Flugzeug A321neo von Airbus. Dies ermögliche es, mit tieferen Kosten und weniger Plätzen auf der Langstrecke zu fliegen, wie er an einer Medienkonferenz am Freitag in Basel sagte.

Am Vortag hatten sich Bovensiepen und seine Mitstreiter in Basel mit Investoren getroffen. Zu den Ergebnissen hielten sie sich am Freitag bedeckt. Es sei vor allem darum gegangen, das Interesse bei den Investoren zu wecken, sagte Harald Vogels. Nun stünden Einzelgespräche an.

Er zeigte sich aber zuversichtlich, bis Ende Jahr eine erste Tranche für das Startkapital zusammenzubringen. So koste allein die Gründung 15 Millionen. Als Geldquellen wollen die vier neben lokalen Investoren in Basel das eigene Umfeld sowie auch internationale Grossinvestoren ansprechen. Wie viel Geld bereits von wem beisammen sei, könne man nicht offenlegen.

38 Flugzeuge und 46 Destinationen

Die Pläne des Projekts Swiss Skies sehen ein schnelles Wachstum vor: Innerhalb von fünf Jahren sollen 38 Flugzeuge 3,8 Millionen Passagiere in 46 Destinationen bringen. Die Flugzeuge sollen dabei eine Auslastung von 82 Prozent erzielen, der Umsatz soll sich auf 1,5 Milliarden Franken belaufen.

Ein grosses Thema sind dabei mögliche Kapazitäten in Basel. Es seien durchaus noch Slots frei, sagte Bovensiepen. Klar ist: Nicht alle Flugzeuge sollen am Euroairport stationiert sein, wie Vogels sagte. Welche Flughäfen noch angesteuert werden, wurde nicht verraten.

Bisher nur eine «Idee»

Über das grosse Medieninteresse zeigten sich die Verantwortlichen selbst erstaunt. «Heute geht es nicht um die Lancierung einer Airline, sondern um die Präsentation der Idee», betonte Sprecher Adrian Kohler.

Die Basler Chemiefirmen Roche und Novartis zeigen sich auf Nachfrage interessiert an preiswerten Langstreckenflügen ab Basel. «Grundsätzlich ist die Novartis sehr interessiert an einer guten Anbindung des Euroairports an weltweite Destinationen. In den USA sind unter anderem Newark und Boston unsere wichtigsten Ziele», schreibt Novartis.