Seit dem Jahre 2014 suchen Wissenschaftler der Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK) neue Behandlungsmethoden für Angstpatienten. Dabei nutzen sie virtuelle Welten. Mit dieser Methode lassen sich einfach Situationen erstellen, auf die Patienten mit Angst reagieren.

Zusatzinhalt überspringen Studie Die Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK) suchen Probanden für eine Medikamenten- und Therapiestudie. Ziel ist herauszufinden, ob die Kombination des Wirkstoffs Valproinsäure mit einer Konfrontationstherapie (real und virtuell) zu einer Verbesserung der Behandlung von Spinnenphobien führt.

Innovativ und zukunftsweisend, so beschreibt Dorothée Bentz das neue 3D-Labor der Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK). Bentz ist Neurowissenschaftlerin und Verhaltenstherapeutin und hat den Aufbau des Labors begleitet. Herzstück des Labors ist die 3D-Brille, die der Patient aufsetzt und damit in eine andere Welt eintaucht.

Vorteil durch kontrollierbare Situation

Die Therapie in der virtuellen Welt bringe viele Vorteile, sagt Dorothée Bentz. «Ich kann die Szenarien komplett kontrollieren, was ich in einer Therapie sonst nicht kann.» Ausserdem könne die Psychologin je nach Angststörung des Patienten das Szenario anpassen. Menschen mit Höhenangst etwa müssen auf einen Turm klettern, Personen mit Angst vor Spinnen sehen sich den sechsbeinigen Lebewesen konfrontiert.

Zusatzinhalt überspringen Kontaktadresse Interessierte, die Angst vor Spinnen haben, können sich bei Dr. Dorothée Bentz melden. Kontakt: Spinnenangst-psych@unibas.ch

Sich mit der Angst auseinanderzusetzen brauche Mut. Es komme vor, dass sich Patienten schämen, sagt die Psychologin. «Diese Scham kann eine Therapie in der richtigen Welt erschweren. Die virtuelle Welt bietet hier einen geschützten Rahmen.» Immer wieder komme es vor, dass die Scham zuerst überwunden werden müsse, bevor nachher dann an der Angst gearbeitet werden könne. Zudem biete die unmittelbare Nähe des Therapeuten zum Patienten in der virtuellen Welt grosse Vorteile. Die Angst sei da und der Therapeut ebenfalls.

« Schämen sich Patienten zu fest, so erschwert dies die Heilung der Angstzustände. » Dorothée Bentz

Neurowissenschaftlerin und Verhaltenstherapeutin

Dorothée Bentz geht nicht davon aus, dass in Zukunft die Therapie in der virtuellen Welt das Standardverfahren sein wird. Vielmehr glaubt sie, dass die neue Methode die herkömmlichen ergänzt.

