Essen unterwegs Neuer Essensmarkt eröffnet auf Basler Marktplatz

Heute, 12:36 Uhr

Jeweils am Montag gibt es in der Basler Innenstadt ein neues kulinarisches Angebot: Auf dem Marktplatz bieten mobile Essensstände, sogenannte Food Trucks, zahlreiche Menüs an. Zu Wochenbeginn müssen die traditionellen Marktstände dem neuen Essensangebot Platz machen.

Der neue Schlemmermarkt soll die Baslerinnen und Basler auch am Montag auf den Marktplatz locken, sagt Sabine Horvath, Leiterin des Basler Standortmarketings. «Am Montag haben viele Restaurants geschlossen. Der Schlemmermarkt ist deshalb ein ideales Verpflegungsangebot.» Ergänzung zum traditionellen Markt Zu Wochenbeginn locke der traditionelle Markt mit Gemüse, Obst und Backwaren aus der Region nur wenige Leute an. Der neue Schlemmermarkt sei deshalb auch bei den Marktständen willkommen. Widerstand gäbe es nicht: «Wir haben uns mit den Markthändlern abgesprochen. Es geht um eine Stärkung des Stadtmarktes», sagt Horvath gegenüber dem Regionaljournal Basel. An den restlichen Wochentagen werden die bisherigen Produkte weiterhin angeboten. Verpflegungsangebote soll es wie bis anhin nur vereinzelt geben.

eics, Regionaljournal Basel, 12.03 Uhr